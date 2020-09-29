Ринат Ситдиков. Фото: Александр Сидоров

- Шесть лет колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года, - огласил приговор судья.

Трагедия, напомним, произошла ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края. 18-летняя Дарья гуляла вместе с подругой по улице Пролетарской. Девушки шли по обочине дороги, так как тротуаров в том месте нет. В какой-то момент на дорогу вылетел 45-летний водитель «Рено».

- Он ехал на бешеной скорости, - вспоминает мать погибшей. – Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил насмерть.

Погибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушки

За рулем в нетрезвом состоянии находился 45-летний Ринат Ситдиков - сотрудник администрации Красноярского района Самарской области. Когда суд избирал для Ситдикова меру пресечения, он признал свою вину и раскаялся. Его заключили под стражу сроком на месяц. 7 июля мужчину освободили и заменили арест на запрет определенных действий. В сентябре начались судебные разбирательства. Подсудимый полностью признал свою вину. Мать погибшей девушки настаивала на самом суровом наказании. Прокурор запросил для экс-чиновника 7 лет колонии.

В последнем слове Ситдиков несколько раз извинился перед родственниками погибшей Дарьи, сказал, что он не преступник и что раскаивается в содеянном. Также суд постановил взыскать с экс-чиновника в пользу семьи погибших 3 миллиона рублей за моральный вред.

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