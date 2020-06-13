2020-06-13T16:19:36+03:00
Происшествия

«Доченька была моим светлым ангелочком». Мама 18-летней девушки, сбитой Reno в Прикамье, рассказала подробности трагедии

Погибшая Дарья ждала из армии своего молодого человека - после этого они должны были пожениться
Виктор Правдин
Поделиться:
Погибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушкиПогибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушки
Изменить размер текста:

Ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края произошла трагедия. Пьяный 45-летний водитель Reno не справился с управлением, вылетел на обочину и насмерть сбил 18-летнюю девушку.

- Даша пошла прогуляться с подругой, - рассказывает мама погибшей девушки Галина. - Они шли по обочине дороги, так как в этом месте тротуара нет. Водитель вылетел на бешеной скорости. Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил сразу насмерть.

По словам Галины, водитель пытался скрыться с места ДТП. Но его задержали сотрудники ДПС. У которых он спрашивал, жива ли девушка.

- Дашенька была моим светлым ангелочком, - рассказывает Галина. - Жизнерадостная, очень любила фотографироваться, слушать музыку, записывать видео. Мечтала стать фотомоделью, а в этом году собиралась поступать в медицинский колледж. Ждала своего молодого человека из армии, хотели пожениться. Не дождалась 126 дней. Он все узнал, сейчас места себе не находит, за ним присматривают, чтоб ничего с собой не натворил.

Дарья ждала из армии своего молодого человека. Они хотели пожениться. Фото предоставлено мамой погибшей девушки

Дарья ждала из армии своего молодого человека. Они хотели пожениться. Фото предоставлено мамой погибшей девушки

Галина хочет, чтобы виновника аварии наказали по всей строгости закона.

- Он родился в нашем городе, - рассказывает Галина. - И до пенсии был представителем закона, а потом стал работать в администрации Самарской области. Опасаюсь, что это может как-то отразиться на приговоре.

Галина добавила, что по решению суда водителя заключили под стражу сроком на один месяц.

- Но следствие будет длиться дольше. Мы будем писать апелляцию, чтобы до конца расследования он оставался под стражей, - заключила Галина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что возбудили дело по 4 части 264 статьи УК РФ. Максимальное наказание статьи предусматривает лишение свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Церемония прощания пройдет во вторник, 16 июня, в 9 утра в родном городе девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ждала мальчика из армии». В Прикамье пьяный водитель насмерть сбил 18-летнюю девушку

По предварительным данным, иномарка вылетела на обочину (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отделение Добрянской больницы закрыли на карантин: у одного из работников обнаружили коронавирус
Из-за жителя Перми река вышла из берегов и затопила два участка
В Перми на пожаре погибла женщина
В Перми двое мужчин перегородили дорогу, чтобы пропустить утку с утятами
В Пермском крае выявили 74 новых случая заражения коронавирусом
В Перми из окна 7 этажа выпал 35-летний мужчина
В Минздраве Прикамья назвали еще одно условие для перехода на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса
В Прикамье полиция нашла двух мальчиков, не вернувшихся ночью с рыбалки
Пермяки поздравили любимый город с днем рождения
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье превысило 2,5 тысячи
«Среди пострадавших двое детей» В Прикамье после лобового столкновения иномарок госпитализированы 5 человек
В Прикамье число вылечившихся от коронавируса приближается к полутора тысячам
«Сменили полицейскую форму на легкие платья». Прикамские девушки-полицейские выехали на природу и записали летний видеоклип
В выходные дома в трех районах Перми останутся без воды
В МЧС Прикамья предупредили о грозах, граде и шквалах
В Чусовом утонул ребенок, пытаясь выловить из реки свой резиновый сланец
«Тело нашли в кустах со связанными ногами». В Пермском крае раскрыто убийство 43-летней женщины
В Перми первоклассника сбила иномарка, когда он переходил проезжую часть в неустановленном месте
«Пермская сетевая компания» выполнила 25% «опрессовок» теплосетей в Перми
На Восточном обходе Перми скопилась огромная пробка
В праздничные выходные в Прикамье сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей
19 граждан Туркменистана заразились коронавирусом в Пермском крае
В поликлиниках Перми будут выдавать направления на анализ на коронавирус для тех, кто собирается в отпуск
На избирательных участках Прикамья будут выдавать маски, перчатки и ручки
Пожарные эвакуировали 7 человек из многоэтажки в Перми
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний