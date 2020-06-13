«Доченька была моим светлым ангелочком». Мама 18-летней девушки, сбитой Reno в Прикамье, рассказала подробности трагедии

Ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края произошла трагедия. Пьяный 45-летний водитель Reno не справился с управлением, вылетел на обочину и насмерть сбил 18-летнюю девушку.

- Даша пошла прогуляться с подругой, - рассказывает мама погибшей девушки Галина. - Они шли по обочине дороги, так как в этом месте тротуара нет. Водитель вылетел на бешеной скорости. Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил сразу насмерть.

По словам Галины, водитель пытался скрыться с места ДТП. Но его задержали сотрудники ДПС. У которых он спрашивал, жива ли девушка.

- Дашенька была моим светлым ангелочком, - рассказывает Галина. - Жизнерадостная, очень любила фотографироваться, слушать музыку, записывать видео. Мечтала стать фотомоделью, а в этом году собиралась поступать в медицинский колледж. Ждала своего молодого человека из армии, хотели пожениться. Не дождалась 126 дней. Он все узнал, сейчас места себе не находит, за ним присматривают, чтоб ничего с собой не натворил.

Дарья ждала из армии своего молодого человека. Они хотели пожениться. Фото предоставлено мамой погибшей девушки

Галина хочет, чтобы виновника аварии наказали по всей строгости закона.

- Он родился в нашем городе, - рассказывает Галина. - И до пенсии был представителем закона, а потом стал работать в администрации Самарской области. Опасаюсь, что это может как-то отразиться на приговоре.

Галина добавила, что по решению суда водителя заключили под стражу сроком на один месяц.

- Но следствие будет длиться дольше. Мы будем писать апелляцию, чтобы до конца расследования он оставался под стражей, - заключила Галина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что возбудили дело по 4 части 264 статьи УК РФ. Максимальное наказание статьи предусматривает лишение свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Церемония прощания пройдет во вторник, 16 июня, в 9 утра в родном городе девушки.

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