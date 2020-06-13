2020-06-13T09:53:13+03:00
Происшествия

«Ждала мальчика из армии». В Прикамье пьяный водитель насмерть сбил 18-летнюю девушку

По предварительным данным, иномарка вылетела на обочину
Виктор Правдин
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Погибшая девушка. Фото "Подслушано Кизел" ВКонтактеПогибшая девушка. Фото "Подслушано Кизел" ВКонтакте
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Трагедия произошла ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края. В 0.25 на улице Пролетарской 35-летний водитель «Рено» сбил 18-летнюю девушку.

- По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, выехал на левую обочину, где в попутном направлении двигалась местная жительница. В результате ДТП девушка получила травмы и скончалась на месте происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Правоохранители также установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Близкие погибшей девушки не верят в произошедшее и выражают соболезнования родственникам в социальных сетях.

Татьяна Т.: Как жалко, когда такие молодые уходят. Соболезнования родным, а девочке царствия небесного.

Галина Ж.: Жила, никому не мешала, ждала мальчика из армии. И просто в одно мгновение все перечеркнулось. Жизнь без нее стала пуста.

Анастасия П.: Водитель ехал достаточно быстро. В какой-то момент колесо попало в открытый люк, и машину выбросило на тротуар, где шла девушка.

Светлана Г.: Терпения и сил родителям пережить такое горе.

Прощание с девушкой пройдет во вторник, 16 июня, в 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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