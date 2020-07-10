2020-07-10T18:25:16+03:00
Происшествия

«Скоро 40 дней, как нет моей девочки, а я все еще не верю». Мама сбитой насмерть 18-летней девушки рассказала, что обвиняемого отпустили из-под стражи

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Виктор Правдин
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Погибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушкиПогибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушки
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- Отпустили в зале суда. А в администрации его уволили задним числом! – негодует мама сбитой насмерть девушки Галина.

Трагедия, напомним, произошла ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края. 18-летняя Дарья гуляла вместе с подругой по улице Пролетарской. Девушки шли по обочине дороги, так как тротуаров в том месте нет. В какой-то момент на дорогу вылетел 45-летний водитель «Рено».

- Он ехал не бешеной скорости, - вспоминает мать погибшей. – Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил сразу насмерть.

Дарья ждала из армии своего молодого человека. Они хотели пожениться. Фото предоставлено мамой погибшей девушки

Дарья ждала из армии своего молодого человека. Они хотели пожениться. Фото предоставлено мамой погибшей девушки

За рулем в нетрезвом состоянии находился 45-летний Ринат Ситдиков - сотрудник администрации Красноярского района Самарской области.

По словам Галины, Ситдиков пытался скрыться с места ДТП. Но его задержали сотрудники ДПС.

- Ринат родился в нашем городе, - рассказывает Галина. - И до пенсии работал в полиции, а потом перебрался в Самару. В город он вернулся навестить свою мать.

На суде Ситдиков признал свою вину. Его заключили под стражу сроком на месяц. А 7 июля мужчину освободили, не смотря на то, что мать погибшей, ее адвокат и следователь настаивали на содержании Ситдикова под стражей.

Суд постановил избрать меру пресечения для Ситдикова в виде запрета определенных действий.

Обвиняемому запрещено выходить из дома с 18.00 до 8 утра следующего дня без разрешения следователя, управлять автомобилем, общаться со свидетелями и потерпевшими. Фото предоставлено источником, знакомым с ситуацией

Обвиняемому запрещено выходить из дома с 18.00 до 8 утра следующего дня без разрешения следователя, управлять автомобилем, общаться со свидетелями и потерпевшими. Фото предоставлено источником, знакомым с ситуацией

В пресс-службе администрации Красноярского района Самарской области сообщили, что знают о том, что произошло с их бывшим сотрудником.

- Ринат Ситдиков действительно работал в нашей администрации в должности начальника потребительского рынка, - подтверждает сотрудник пресс-службы Екатерина Антоненко. - Осенью 2019 года он ушел с должности начальника, но продолжал работать в той же сфере в роли рядового сотрудника. А некоторое время назад Ситдиков уволился по собственному желанию.

Информацию о том, что некоторое время назад на сайте администрации Ситдиков числился начальником потребительского рынка назвали технической ошибкой.

- Скоро 40 дней, как нет моей девочки, а я все еще не верю, что она мертва, - со слезами на глазах говорит Галина. - Все соболезнуют, а я видеть никого не хочу. Как в аду нахожусь.

Галина будет добиваться, чтобы обвиняемого осудили по всей строгости закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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