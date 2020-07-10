«Скоро 40 дней, как нет моей девочки, а я все еще не верю». Мама сбитой насмерть 18-летней девушки рассказала, что обвиняемого отпустили из-под стражи

- Отпустили в зале суда. А в администрации его уволили задним числом! – негодует мама сбитой насмерть девушки Галина.

Трагедия, напомним, произошла ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края. 18-летняя Дарья гуляла вместе с подругой по улице Пролетарской. Девушки шли по обочине дороги, так как тротуаров в том месте нет. В какой-то момент на дорогу вылетел 45-летний водитель «Рено».

- Он ехал не бешеной скорости, - вспоминает мать погибшей. – Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил сразу насмерть.

Дарья ждала из армии своего молодого человека. Они хотели пожениться. Фото предоставлено мамой погибшей девушки

За рулем в нетрезвом состоянии находился 45-летний Ринат Ситдиков - сотрудник администрации Красноярского района Самарской области.

По словам Галины, Ситдиков пытался скрыться с места ДТП. Но его задержали сотрудники ДПС.

- Ринат родился в нашем городе, - рассказывает Галина. - И до пенсии работал в полиции, а потом перебрался в Самару. В город он вернулся навестить свою мать.

На суде Ситдиков признал свою вину. Его заключили под стражу сроком на месяц. А 7 июля мужчину освободили, не смотря на то, что мать погибшей, ее адвокат и следователь настаивали на содержании Ситдикова под стражей.

Суд постановил избрать меру пресечения для Ситдикова в виде запрета определенных действий.

Обвиняемому запрещено выходить из дома с 18.00 до 8 утра следующего дня без разрешения следователя, управлять автомобилем, общаться со свидетелями и потерпевшими. Фото предоставлено источником, знакомым с ситуацией

В пресс-службе администрации Красноярского района Самарской области сообщили, что знают о том, что произошло с их бывшим сотрудником.

- Ринат Ситдиков действительно работал в нашей администрации в должности начальника потребительского рынка, - подтверждает сотрудник пресс-службы Екатерина Антоненко. - Осенью 2019 года он ушел с должности начальника, но продолжал работать в той же сфере в роли рядового сотрудника. А некоторое время назад Ситдиков уволился по собственному желанию.

Информацию о том, что некоторое время назад на сайте администрации Ситдиков числился начальником потребительского рынка назвали технической ошибкой.

- Скоро 40 дней, как нет моей девочки, а я все еще не верю, что она мертва, - со слезами на глазах говорит Галина. - Все соболезнуют, а я видеть никого не хочу. Как в аду нахожусь.

Галина будет добиваться, чтобы обвиняемого осудили по всей строгости закона.

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