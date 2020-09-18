«Жду выходных, чтобы приехать на могилу к дочке». В Прикамье начался суд над экс-сотрудником администрации, который насмерть сбил 18-летнюю девушку

Ринат Ситдиков. Фото предоставлено Александром Сидоровым

- Хочу, чтобы решение суда было таким же, как по делу Ефремова, - говорит мама погибшей в ДТП 18-летней девушки. У подсудимого более 20 нарушений ПДД. Надо было у него права отобрать, и Дашенька бы жила. Сейчас я только выходными живу, чтобы съездить на могилу к дочке.

Трагедия, напомним, произошла ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края. 18-летняя Дарья гуляла вместе с подругой по улице Пролетарской. Девушки шли по обочине дороги, так как тротуаров в том месте нет. В какой-то момент на дорогу вылетел 45-летний водитель «Рено».

- Он ехал на бешеной скорости, - вспоминает мать погибшей. – Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил насмерть.

За рулем в нетрезвом состоянии находился 45-летний Ринат Ситдиков - сотрудник администрации Красноярского района Самарской области.

- Ринат родился в нашем городе, - рассказывает Галина. - И до пенсии работал в полиции, а потом перебрался в Самару. В город он вернулся навестить свою мать.

Когда суд избирал для Ситдикова меру пресечения, он признал свою вину и раскаялся. Его заключили под стражу сроком на месяц. А 7 июля мужчину освободили и заменили арест на запрет определенных действий.

В четверг, 17 сентября, в Кизеле состоялось первое заседание. На суд пришли мать, старшая сестра, отец погибшей девушки и сам подсудимый. Ситдиков выглядел поникшим, сидел с опущенной головой и просил прощения за содеянное.

- Отец держался, мама и сестра ревели, они до сих пор не могут смириться с утратой, - рассказывает адвокат потерпевших Александр Сидоров. - Все родственники просили назначить подсудимому реальный срок. Рассказывали о моральных и физических страданиях, которые все еще испытывают.

Адвокат добавил, что погибшая не нарушила ПДД.

- Пешеходам разрешено идти по обочине, если дорога не оборудована тротуаром, - пояснил Сидоров.

На этом первое заседание закончилось. 22 сентября суд выслушает показания свидетелей. Их будет трое: два инспектора ДПС, которые первыми приехали на место происшествия и подруга погибшей девушки, которая в тот роковой вечер была вместе с Дарьей. Далее будет еще одно заседание, на котором выступит сам подсудимый, и на четвертом заседании судья огласит приговор.

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