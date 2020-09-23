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Происшествия

«Господи, на моей малышке живого места не было». Мать погибшей 18-летней пермячки еле сдерживалась, когда зачитывали результаты судмедэкспертизы

А подруга, которая была с погибшей в день трагедии, рассказала, как ей чудом удалось выжить
Виктор Правдин
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Погибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушки

Погибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушки

Во вторник, 22 сентября, состоялось второе заседание по делу о смертельном ДТП, где погибла 18-летняя девушка.

Трагедия, напомним, произошла ночью 12 июня в городе Кизел Пермского края. 18-летняя Дарья гуляла вместе с подругой по улице Пролетарской. Девушки шли по обочине дороги, так как тротуаров в том месте нет. В какой-то момент на дорогу вылетел 45-летний водитель «Рено».

- Он ехал на бешеной скорости, - вспоминает мать погибшей. – Подруга успела отскочить, а Дашеньку он сбил насмерть.

За рулем в нетрезвом состоянии находился 45-летний Ринат Ситдиков - сотрудник администрации Красноярского района Самарской области. Когда суд избирал для Ситдикова меру пресечения, он признал свою вину и раскаялся. Его заключили под стражу сроком на месяц. А 7 июля мужчину освободили и заменили арест на запрет определенных действий.

Подсудимый Ринат Ситдиков. Фото предоставлено Александром Сидоровым

Подсудимый Ринат Ситдиков. Фото предоставлено Александром Сидоровым

- На сегодняшнем заседании опрашивали свидетелей, зачитывали материалы дела, - рассказывает мать погибшей девушки. - В частности результаты судмедэкспертизы моей доченьки. Господи, как я выдержала это? Оказывается, на моей малышке живого места не было, от макушки до самых ножек - все переломано. Я молю бога, чтоб он забрал ее к себе, сколько боли и ужаса она испытала. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы виновник получил по заслугам.

Подруга погибшей Дарьи Екатерина, которая шла вместе с ней по обочине в ту злополучную ночь, рассказала на суде, что чудом осталась жива.

- Я шла ближе к дороге по обочине, а Даша чуть дальше, - рассказывает Екатерина. - Мы услышали хлопок и повернулись - на нас летела машина. Я успела сделать прыжок вправо, она пролетела в каких-то сантиметрах, меня даже развернуло от ветра, и я закрыла глаза. Когда открыла, передо мной стоял столб пыли, а Даши нигде не было, я побежала ее искать.

Екатерина увидела Дарью в траве на обочине дороги в нескольких метрах от места произошедшего.

- Она лежала неподвижно, я подбежала и стала проверять пульс, но его уже не было, - вспоминает Екатерина. - Ко мне подбежал очевидец произошедшего. Он вызвал «скорую» и полицейских. Но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть Даши.

Смерть Дарьи разделила на до и после не только жизнь ее матери, но и молодого человека, который, как и сама Даша, считал дни, чтобы вернуться к ней из армии.

Дарья отмечала в календаре дни до дембеля своего молодого человека

Дарья отмечала в календаре дни до дембеля своего молодого человека

- Хочу к ней. Жалею, что ушел в армию, если бы остался на гражданке, ничего бы этого не произошло. Она навсегда останется в моем сердце - передает слова солдата мама погибшей девушки.

В четверг, 24 сентября, суд выслушает показания обвиняемого, а через несколько дней ему вынесут приговор.

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