«Пусть узнает, что не только вкусный плов и мягкая кровать бывают». В Перми 17-летнего подростка взяли под стражу в зале суда

В зал краевого суда 17-летний осужденный пришел без вещей. Фото: Василий Вахрин

- Конечно, мы довольны решением суда, пусть теперь он посидит, подумает и узнает, что не только вкусный плов бывают и мягкая постель, - говорит Нина Викторовна, мама погибшей в ДТП с Lexus 23-летней Марии К. – А нам, родителям, теперь придется жить только воспоминаниями.

Резонансное ДТП, напомним, произошло в Перми 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. За рулем внедорожника находился 17-летнй подросток. Он взял ключи от папиной машины, поехал кататься по городу и насмерть сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В ходе следствия становили, что малолетний водитель летел через перекресток на красный свет со скоростью 115 км/ч.

Место ДТП. Фото: ГИБДД по г.Перми.

Районный суд назначил виновнику условный срок в два года. Но, ни родные погибшей девушки, ни прокуратура не согласились со столь мягким и несправедливым решением суда и обжаловали его в вышестоящей инстанции.

Рассмотрение жалобы в краевом суде длилось два дня.

- Виноваты родители, которые не говорили своему сыну «нельзя», - выступила на процессе потерявшая дочь Нина Викторовна. – Они не объяснили своему ребенку, что автомобиль - это не только роскошь и средство передвижения, но и средство повышенной опасности. Я считаю, что это преступление было заранее спланированным, и машина в данном случае была использована как орудие убийства, так же, как нож, автомат или пистолет. Поэтому наказание за содеянное должно быть неотвратимым!

В августе Марии исполнилось бы 24 года. Фото: семейный архив.

- Я еще раз прошу прощения у всех, и приношу соболезнования, - произнес в последнем слове 17-летний подсудимый и опустил голову.

И краевой суд прислушался к родственникам безвинно погибшей девушки и изменил наказание подростку. Наказание ему смягчили с двух до полутора лет, но теперь отбывать его он будет в воспитательной колонии.

Два месяца после решения районного суда виновник смертельного ДТП находился под подпиской о невыезде. Он даже успел за это время сдать ЕГЭ, окончить школу, подать документы в вуз и уже был зачислен на учебу. Но проучиться ему удалось всего две недели. 18 сентября после оглашения судебного решения ему надели наручники прямо в зале суда.

Краевой суд решил, что наказание виновник смертельного ДТП будет отбывать в воспитательной колонии. Фото: Василий Вахрин

Пока один судебный пристав просил выйти всех из зала суда, сотрудники полиции, появившиеся в зале, досмотрели осужденного. Потом надели ему наручники и вывели через отдельную дверь.

- Мы будем обжаловать это решение, - заявил адвокат несовершеннолетнего осужденного.

- Он без вещей сегодня приехал в суд? – спросили мы.

- Это решаемый вопрос.

- Мы хотим понять, вы были готовы к такому решению суда?

- Естественно.

Родные погибшей девушки еще не решили, будут ли они обжаловать решение краевого суда.

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