Почти неделю мальчика искали обеспокоенные родители, полицейские и волонтеры Фото: Василий Вахрин

Пропавшего в Пермском крае 14-летнего Александра нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Регион59".

Напомним, 14-летний Александр ушел из дома в Соликамске 10 сентября и пропал. Сотовый подросток оставил дома. Отец ребенка рассказал, что из дома он сбегает уже не в первый раз. Почти неделю мальчика искали обеспокоенные родители, полицейские и волонтеры.

- Сашу нашли сегодня 16 сентября в одном из садовых домиков в Соликамске. Он жив и здоров, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского

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