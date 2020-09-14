Пропавшая пара. Фото: паблик подслушано Чайковский/vk

- По некоторым причинам их сняли с поезда, - рассказывает отец пропавшей девушки Дмитрий. - Сейчас они в Кирове, с ними все в порядке - живы, здоровы, скоро будут дома. Всем спасибо за помощь.

Напомним, в конце августа 18-летняя Алена и 23-летний Вячеслав из Чайковского поехали в Санкт-Петербург в гости к друзьям. 10 сентября молодые люди собрались возвращаться домой. Купили билет на поезд сообщением Питер-Ижевск. В Ижевске молодую пару должен был встретить отец Вячеслава и уже на машине привезти в родной Чайковский. 10 сентября Слава позвонил своему отцу и сказал, что на поезд они сели, но задержатся, причину парень не назвал, после этого они перестали выходить на связь.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского

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