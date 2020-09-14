В Пермском крае продолжаются поиски 14-летнего мальчика

Александр Вельков ушел из дома 10 сентября. Фото: семейный архив.

По-прежнему продолжаются поиски 14-летнего Александра Велькова в Соликамске. Мальчик ушел из дома еще 10 сентября и не дает о себе знать. Родители подростка обратились заявлением в полицию в первый же день, поступали сообщения, что его видели в одном из торговых центров, но пока Александра не обнаружили.

«Помогите найти!», - с такой просьбой обратились родственники мальчика в социальной сети к жителям Соликамска. Он оставил телефон дома.

- Не первый раз такое происходит, переходный возраст видимо, - говорит отец мальчика.

Был одет: черные трико, черные кроссовки, черная кофта с серой вставкой на груди.

Рост: 165 см, глаза серого цвета.

Если вы знаете информацию о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 89194870924, 89824733551 или в полицию - 102.

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