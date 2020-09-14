Фото: паблик подслушано Чайковский/vk

В конце августа 18-летняя Алена и 23-летний Вячеслав из Чайковского поехали в Санкт-Петербург в гости к друзьям. 9 сентября молодые люди собирались выехать на поезде из Питера и добраться до Ижевска, где их доложен был ждать отец Вячеслава и привезти в родной город, но в назначенный день молодые люди не появились.

- Алена позвонила 8 сентября, - рассказывает отец девушки Дмитрий. - Сказала, что у них все хорошо, что завтра они сядут на поезд и доедут до Ижевска. Сначала договаривались, что в Ижевске их встречу я на машине, и мы поедем домой. Но Алена сказала, что они уже договорились с отцом Вячеслава, и встретит их он. 10 сентября Слава позвонил своему отцу, сказал, что они сели на поезд, но задержатся, почему, он не объяснил. С тех пор они перестали выходить на связь. Возможно, по какой-то причине они сошли с поезда. У Вячеслава телефон выключен, а у Алены идут гудки, но трубку она не берет.

Взволнованные родители молодой пары разместили объявление о розыске в социальных сетях, а завтра, если не появится никакой информации, пойдут писать заявление в полицию. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алены и Вячеслава, просьба звонить отцу Алены Дмитрию 8-922-344-67-98.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае продолжаются поиски 14-летнего мальчика

Он ушел из дома 4 дня назад (подробнее...)