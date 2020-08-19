«Больше не больно». Мама Ирины Пекарской, пострадавшей в «Хромой лошади», сообщила причину ее смерти

11 лет после пожара в "Хромой лошади" Ирина Пекарская пролежала в больницах никого и ничего не узнавая. Фото: архив "КП"

- 40 дней мы отвели тихо, по-семейному, - говорит Галина Васильевна, мама 157 жертвы «Хромой лошади» Ирины Пекарской. – Приехала племянница с дочкой, собрались соседи, знакомые. Посидели, помянули мою девочку. Столько лет в мучениях провела, сейчас Ириночке уже не больно.

157-я жертва страшного пожара

Страшная трагедия, жертвой которой стала Ирина Пекарская, случилась в Перми в декабре 2009 года. В ночь на 5 декабря в ночном клубе «Хромая лошадь» отмечали день рождения заведения. В полночь запустили фейерверк, горящая частица попала в потолок, а там – пыль, пластик, солома.

Начался пожар, в результате которого погибли 156 человек, десятки – остались инвалидами.

Пожар в «Хромой лошади» искалечил десятки судеб Фото: архив "КП"

Ирина была в ту ночь в клубе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Когда начался пожар, мужчина курил на улице, а его 22-летняя жена получила тяжелое токсическое поражение мозга. Ее долго лечили в Москве и Питере. Неравнодушные пермяки собрали деньги, чтобы отправить девушку на лечение в Германию. В немецкой клинике Ира провела больше года, но все лечение оказалось бесполезным.

Сергей Колпаков ухаживал за женой первое время Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Шесть лет прикованная к постели Ирина провела в неврологии пермской краевой больницы. За ней сначала ухаживал муж, нанимал сиделок, но потом перестал оплачивать их услуги и сам в больнице не появлялся.

Тем не менее, все деньги как опекун жены - выплаты от виновников трагедии (это более миллиона рублей), спонсорские средства (еще несколько сотен тысяч евро), пенсию по инвалидности (14 тысяч рублей в месяц) - он забирал себе.

Куда тратил - никто не знает. Ирину в больницу брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня. Когда об этом написала «Комсомолка», люди принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней.

Последние три года своей жизни Ирина провела в паллиативном отделении березниковской больницы. В Березниках живут ее мама, старший брат и дети.

Ирина Пекарская пролежала в больницах больше 10 лет Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Дочь получила необратимое поражение мозга

За Ириной ухаживал брат, навещал в больнице, приносил все необходимое, но в последние месяцы посещения из-за коронавируса были запрещены.

- Мы звонили в больницу, медсестры рассказывали, что дочь страшно кричит – и днем, и ночью, - говорит Галина Васильевна. – Особенно тяжело, когда в палате находится умирающий больной. Дочь словно чувствует беду.

Ирина скончалась утром 6 июля. Как рассказала «Комсомолке» ее мама, причиной смерти стал отек мозга:

- У нее было тяжелое поражение мозга, и никаких улучшений не наступало. Уже после похорон нам сообщили, что наступили необратимые последствия, от которых дочь скончалась. Мальчики ее, конечно, вспоминают. Артур первое время сильно плакал, но дети ее не помнят здоровой, когда все случилось, они были совсем малышами. А в больницу мы старались их не водить. Пусть она останется в нашей памяти красивой и здоровой.

Молодая цветущая женщина - такой Ирина Пекарская осталась только на старых фото. Фото из семейного архива

- А муж Ирины так и не появлялся?

- Мы ничего о нем не слышали уже три года. Он даже детям не звонил в их дни рождения. И на похороны к Ирине не приехал. Мы его и не ждем, пусть живет своей жизнью. Саша нынче идет в 7 класс, он чаще живет у моего сына. Артур будет учиться в пятом, он живет со мной. Сейчас мы готовим их к школе, постепенно закупаем все необходимое. Надо жить дальше. Через год поставим дочери памятник. Надеюсь, я доживу до этого момента, внуков надо поднимать.

На прощание с Ириной Пекарской пришло около 25 человек: родственники, подруги, одноклассники Фото: архив "КП"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Могила утопала в цветах». Похороны Ирины Пекарской, пострадавшей в «Хромой лошади», прошли в Пермском крае

Ее муж не приехал ни на панихиду, ни на кладбище (подробнее...)

Умерла пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская, которой собирали помощь всей страной

После страшного пожара больше 10 лет она была прикована к больничной койке [аудио] (подробнее...)

«Пусть она мне запомнится, как живая». Мама Ирины Пекарской рассказала, почему не сможет прийти на похороны дочери

157-ю жертву пожара в «Хромой лошади» похоронят в Березниках 8 июля (подробнее...)

«Иринка страшно кричит, когда в палате кто-то умирает». Из-за коронавируса к пострадавшей в «Хромой лошади» не пускают родных

Ирина Пекарская уже три года находится в больнице, где сейчас лечат больных COVID-19 (подробнее...)

Пострадавшую в «Хромой лошади» в больнице бреют наголо, потому что некому купить ей шампунь

Ирину Пекарскую никто не навещает. Сейчас ей очень нужны средства гигиены и мази от пролежней (подробнее)

Мать пострадавшей в «Хромой лошади»: «Ира оставила ради мужа работу и учебу, а он бросил ее и детей»

«Комсомолка» пыталась выяснить, почему Ирина Пекарская осталась в больнице совсем одна и кто тратил ее пенсию по инвалидности (подробнее)