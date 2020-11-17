«Эти нечеловеческие крики не забуду никогда». Очевидец рассказал, как пермяк пытался спасти жену и детей из тонущей машины

Автомобиль в котором были двое маленьких детей и их мама Фото: Виктор Правдин

В воскресенье, 15 ноября, жителей Перми потрясла ужасная трагедия: около 16 часов с парковки у магазина автозапчастей по улице шоссе Космонавтов, 244 б в реку скатилась вазовская «девятка», в которой находились двое мальчиков 2 и 4 лет и их мама. Спасти удалось только двухгодовалого малыша. 36-летняя женщина и ее 4-летний сын, к сожалению, утонули.

Буквально через 5 минут после произошедшего на месте ЧП оказался житель Перми Алексей. Машина c людьми тонула на его глазах. Мужчина рассказал «КП», как отец семейства вместе со случайным прохожим отчаянно боролись за жизни людей.

- Мы подъезжали с другом к магазину и увидели, как из него со шлангом в руках в сторону речки бежит мужчина, - вспоминает Алексей. - Припарковались и побежали туда же. Снизу молодой человек поднимал мокрого ребенка, его быстро унесли в магазин. Мы подумали что, беда миновала, но молодой человек снова спустился вниз. С отцом семейства они начали нырять в реку, пытались открыть двери и разбить стекла машины, которая на глазах уходила под воду. Отец кричал со страшной силой: «Как же так, Как же так!», держал машину с разных сторон, пытался кулаками выбить задние стекла, все руки у него были в крови. Когда машину уже почти полностью поглотила вода, он вцепился руками в бампер, все еще пытаясь ее удержать и закричал таким нечеловеческим голосом, что я до сих пор не знаю, когда смогу забыть эти крики. И тут машина резко поглотила река. Отец в шоке вылез из воды и крикнул: «Где второй, где второй?». Я сказал, что в магазине, и он побежал туда.

По словам Алексея, женщина, находившаяся в автомобиле, не шевелилась.

- Она была без сознания, так как не было никаких признаков борьбы за жизнь. Видимо, ударилась при падении, - говорит Алексей.

Позже на место ЧП подъехали полицейские, спасатели, сотрудники скорой помощи. Спустя несколько часов из реки достали тела 36-летней женщины и четырехлетнего ребенка, а потом и сам автомобиль. Когда машину подняли из воды, стояночный тормоз, в обиходе "ручник", был поднят, а правое переднее стекло - выбито.

Спасенного 2-летнего мальчика госпитализировали ребенка в КДКБ. Сейчас мальчик все еще находится в больнице.

- Состояние пациента средней степени тяжести, - сообщили в медучреждении. - Врачи КДКБ проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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