Рысь в Красновишерске. Фото: скриншот видео

В воскресенье, 8 ноября, в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена рысь, бегающая по улицам города Красновишерска. По словам автора видео, хищное животное бегало около детского садика в микрорайоне Лагерь.

- Снимаю рысь в Лагере, пошла в сторону садика, смотрит на меня, замерла, первый раз вижу, чуть больше кошки. Ничего себе! - озвучил увиденное автор ролика.

Еще один местный житель сфотографировал следы рыси. По его словам, это не крупное животное, а рысенок.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда хищные животные выходят к людям в Красновишерске. В сентября на горе Ветлан в том же Красновишерском районе молодой мишка безбоязненно подошел к месту, где остановились туристы, и стал воровать припасы из палатки. Он слопал припасенный картофель и стал искать, что бы еще поесть. К счастью, людей в палатке не было – они устроились на ночлег в автомобиле. Происходящее успели снять очевидцы.

Еще один случай произошел не так давно в пригородном лесопарке Красновишерска. Тогда медведь загнал на крышу навеса местную жительницу и двух школьниц – ее дочку и племянницу. От хищника девушек спасла их собака по кличке Алекс. Пес громко залаял и так напугал мишку, что тот начал метаться по поляне и, в конце концов, убежал.

А в середине сентября в лесу под Красновишерском медведь напал на рыбака и пытался укусить его за голову. Мужчина чудом отбился от зверя, но с травмами попал в больницу.

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