«Драка в прямом эфире». В заповеднике Пермского края медведь напал на лося

Противостояние длилось 15 минут. Фото: Государственный природный заповедник "Вишерский"

Сотрудник отдела охраны заповедника «Вишерский» Иван Кучев сделал редкие фотографии охоты медведя на лося. По словам Ивана, сцену он наблюдал 16 августа ниже устья реки Муравей, когда занимался инспектированием территорий.

Фото: «Государственный природный заповедник Вишерский»

- Слышу шум: кто-то бежит по каменистому берегу реки, затем последовал громкий всплеск, - вспоминает Иван. - Выхожу на палубу «Хивуса» (судно на воздушной подушке - Ред.) и наблюдаю такую сцену: за лосем гонится огромный медведь. Лось – красавец, живого веса примерно 500 кг. Медведь тоже крупный – примерно 300 кг. Медведь догнал лося. Последний стал обороняться рогами. Но косолапый оказался не промах и начал нарезать круги по воде вокруг сохатого, чтобы изловчиться и одним ударом лапы или сломать хребет лосю, или вырвать пах. Минут пятнадцать длилось это противостояние. Заметно было, как силы начали покидать лося.

Среди крупных хищников медведь считается самым умным. Фото: Государственный природный заповедник "Вишерский"

Тогда Иван принял решение проехать между ними на «Хивусе», чтобы сохранить жизнь сохатому. Когда до животных оставалось порядка 20 метров, медведь стал отступать на берег.

В годы, когда в заповеднике мало ягод, грибов и орехов, медведь может удачно охотиться на других зверей. Фото: Государственный природный заповедник "Вишерский"

- Недовольно при этом рычал, что удачная охота сорвалась. Лось довольно долго еще стоял в реке, не решаясь выйти на берег. Но когда все-таки решился, то почему-то пошел вслед за медведем. Пришлось его отогнать на противоположный берег. Он ушел, так и не сказав нам «Спасибо», - рассказал Иван Кучев.

Когда Иван стал приближаться к животным, медведь начал отступать на берег. Фото: Государственный природный заповедник "Вишерский"

Иван объясняет, что среди крупных хищников медведь считается самым умным, расчетливым и бесстрашным животным. В годы, когда в заповеднике мало ягод, грибов и орехов, может удачно охотиться на других зверей.

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