«Как в басне про Моську». Щенок Алекс напугал своим лаем медведя, который хотел напасть на воспитательницу и двух школьниц

Спасаясь на крыше навеса от медведя, 16-летняя Лиза мужественно делала селфи. Фото героини материала.

- Из-за засухи грибов у нас в этом году нет, поэтому мы с девочками решили хоть за черникой сходить, которой тоже, правда, мало, - рассказывает 39-летняя воспитательница детского сада из Красновишерска Екатерина Родионова. - Ягоду горожане у нас обычно собирают за деревней Ничково, это практически пригород. Обычно здесь многолюдно, рядом по трассе ездят машины.

«На нас там мишка нападет!»

Как рассказывает Екатерина, странности начались с самого утра.

- Муж повез нас четверых - меня, двух дочек и нашу племянницу, - вспоминает она. - Но по пути наша младшая, 11-летняя Варенька, объявила, что хочет вернуться домой. Она сказала: «На нас там мишка нападет!» Мы посмеялись, но настаивать не стали. А получилось, что дочь как в воду глядела. Муж с Варей вернулся в Красновишерск, а мы пошли за ручей собирать ягоды - я, 16-летняя дочь Лиза и племянница Даша.

За ними в лес увязался и щенок по кличке Алекс.

- Мы взяли гончую этой весной, песику еще и года нет, - продолжает Екатерина. - В лесу он тоже начал странно себя вести: лаял, прыгал на нас, мешал собирать ягоды. Мы решили - играется, а на самом деле, думаю, чувствовал рядом зверя.

Вот он, верный Алекс. Фото героини материала.

«Смотрю: что-то огромное, лохматое»

Набрав полные корзины черники, Екатерина с девочками вышли на полянку. Здесь оборудована лесопарковая зона, стоит навес со столиками и лавочками.

- Я позвонила мужу, чтобы он нас забрал, и мы сели ждать за этот «стол туриста», как его у нас называют, - рассказывает женщина. - И вдруг я услышала какой-то шорох в кустах, поднимаю глаза: что-то огромное, мохнатое. Медведь! И бежит он прямо на нас!

Женщина и дети в ужасе замерли, медведь был от них уже метрах в 50. Но дальше все происходило почти как в басне Крылова про бесстрашную собачку Моську: наперерез зверю выскочил Алекс. Но что может сделать щенок, который и на охоте еще ни разу не был?

- Пес громко залаял и, не поверите, так напугал мишку, что тот начал метаться по поляне. Алекс не отставал, прыгал рядом и облаивал его. В конце концов, медведь вломился обратно в кусты.

Трое на крыше. Эмоции у всех разные. Фото героини публикации.

- Не помню, как мы с девочками очутились на крыше навеса, под которым сидели, - теперь уже смеется Екатерина. - Позвонили оттуда мужу, он примчался и еле стащил сверху племянницу Дашу, так она перепугалась. А вот дочь - та слезла сама. Она оказалась храбрей нас. Пока сидела на крыше, делала селфи.«Залезли на крышу навеса»

Когда семья благополучно вернулась домой, Алекс улегся в свою конуру и не выходил до вечера.

- Видно было, как сильно он перенервничал, - рассказывает Екатерина. - Я специально сходила в магазин и купила нашему спасителю самые вкусные косточки.

Сейчас Алекс сторожит дом. Фото героини публикации.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Медведи стали опасны для людей даже летом»

- Еще два года назад я говорил, что летом медведи на людей не нападают, и если встретите мишку в лесу, он пройдет мимо, главное - вести себя спокойно, - прокомментировал этот случай охотовед охотничьего хозяйства Пермского района «Байболовское» Андрей Баталов. - Но теперь я не знаю, что и советовать. Отпугивать зверей шумом? А вдруг он их, наоборот, привлечет?

Ясно одно: медведи стали более агрессивными и чаще выходят к населенным пунктам. Вряд ли это можно связать с тем, что в этом году из-за засухи плохо уродились ягоды. Скорее всего, сказался резкий рост популяции медведей - на них в Прикамье почти перестали охотиться. И косолапые вытесняют друг друга с насиженных кормовых территорий. Возможно, в Пермском крае пора подумать о регулировании их численности, как это сделали в Тюменской области, где были смертельные случаи нападения этих животных на людей.