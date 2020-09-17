«Пытался укусить за голову». В лесу под Красновишерском медведь напал на рыбака

Пострадавший находится в больнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителю Соликамска удалось выжить после встречи с медведем. Дикий зверь напал на мужчину, когда тот был с другом на рыбалке на реке Вижаихе в Красновишерском районе.

- Друг остался на берегу, а я решил спуститься вниз по реке, - рассказал журналистам пострадавший. - Зашел за куст, гляжу: метрах в пяти от меня медведь. Зверь встал на задние лапы и бросился на меня. Бежать было бесполезно.

Медведь пытался укусить мужчину за голову, тот, как мог, закрывался руками. Спугнул хищника друг, который услышал крики и прибежал на помощь. Близко второй рыбак не подходил, громко кричал с пригорка, чтобы напугать зверя. В итоге это сработало.Спугнув зверя, рыбак перевязал пострадавшему другу раны и повез до места, где работала связь. Туда мужчины и вызвали «скорую».

- Сейчас пострадавший находится в больнице, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние пациента удовлетворительное, динамика положительная, - сообщили в краевом Минздраве.

Специалисты говорят, что осень - это не время, когда медведь может напасть на человека, сейчас звери не голодные.

- У них идет активный период «нажировки», - объяснили териологи. - Возможно, рыбак столкнулся с медведем на его территории, где у того была «прикопана» добыча. И в таком случае медведь расценил его как соперника на добычу. В советское время численность медведей регулировалась, сейчас за лицензию необходимо заплатить около 20 тысяч рублей. Не всякий охотник на это раскошелится. Поэтому численность опасных хищников увеличивается. К тому же искать себе пропитание медведю особо не нужно, в лесах сейчас повальная захламленность. Люди сами часто оставляют медведям «гостинцы».

Буквально неделю назад «КП» писала, как на горе Ветлане в Красновишерском районе медведь забрел в гости к туристам. Он переворошил контейнеры с едой и позавтракал картошкой. Благо, люди от такого соседства не пострадали.

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