«Слопал картошку, распотрошил палатку». Прикамские туристы рассказывают о встречах с медведем у горы Ветлан

Фото: скриншот видео, группа ВК "Мой город Пермь".

Все новые сообщения о встрече жителей Прикамья с бурым хозяином тайги появляются в соцсетях.

В паблике «Мой город Пермь» один из пользователей соцстраницы разместил пост: на горе Ветлан в Красновишерском районе молодой мишка безбоязненно подошел к месту, где остановились туристы, и стал воровать припасы. Он слопал припасенный картофель и стал искать, что бы еще поесть. К счастью, людей в палатке не было – они устроились на ночлег в автомобиле.

- Приехали мы из Кудымкара на Ветлан в субботу ночью в два часа ночи, - рассказал очевидец мишкиного озорства. - Перекусив, оставили еду на столе около машины, в которой ночевали. Утром увидел медведя, который уже съел всю вареную картошку и начал открывать другие контейнеры. Он ходил возле нас около часа, затем ушёл к другим местам с людьми. Медведь не агрессивный, видимо, прикормленный уже.

В осеннюю погожую погоду у подножия Ветлана в выходные скапливается немало желающих подняться на знаменитый уральский «камень». И медведя здесь туристы этой осенью встречают не впервые.

На странице той же группы ВКонтакте «Мой город Пермь» жительница Березников Ирина Александрова разместила на днях короткое видео: молодой медведь, невзирая на крики, потрошит туристскую палатку.

- Мы с мужем поехали в выходные на Ветлан, - рассказала нам жительница Березников. – У подножья горы было много туристов. Вдруг все стали кричать. Мы увидели медведя. Он стоял и не убегал, несмотря на крики. Потом целенаправленно направился к одной из палаток и начал ее рвать. Чья она была, не знаю, мы с мужем поспешили уйти. Чтобы люди были осторожней, я решила разместить видео в соцсетях.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что, возможно, это был один и тот же мишка. Но не исключено, что и нет. Пермские охотоведы говорят о настоящем нашествии косолапых в Пермском крае.

Не так давно, например, медведь загнал на крышу навеса в пригородном лесопарке жительницу Красновишерска и двух школьниц – ее дочку и племянницу. А в Березниках горожане долго делали селфи с бегающим по городским улицам медвежонком.

Выходил этим летом косолапый и к жилью в Ильинском районе, где пытался разорить свежее погребение на кладбище. Такое поведение медведей, которые перестают опасаться людей, опытные охотники объясняют резким увеличением их численности.

- Она выросла из-за того, что охота на медведя по разным причинам становится все менее популярной, - делится соображениями охотовед охотхозяйства Байболовское Андрей Боталов. – Кроме того, в прошлом году медведи мигрировали, спасаясь от пожаров в Сибири.

- Популяция медведей в Прикамье в последнее время быстро возрастает, - подтверждают в краевой федерации охотников и рыболовов. – Отчасти это может объясняться тем, что охотники не выбирают даже половины лицензий на их отстрел, охотиться на медведей непросто и затратно, только путевка стоит 50 тысяч рублей.

ПЯТЬ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ

«Не убегайте и не поворачивайтесь спиной»

Охотоведы предупреждают, что обычное поведение медведей может сильно измениться из-за увеличения их численности: например, они перестают бояться окриков людей, выходя к жилью в поисках пищи. Но, тем не менее, охотники предлагают запомнить несколько несложных советов.

1. Ходить в лесу лучше группой - большое количество людей поможет отпугнуть медведя. Детей держите рядом с собой и ни в коем случае не упускайте их из виду.

2. Не берите в лес не охотничьих собак – своим лаем они могут привлечь медведя, а отпора не смогут дать.

3. Отпугнуть медведя можно попытаться звоном металлических предметов, криками, хлопками.

4. Ни в коем случае нельзя приближаться к медвежатам. Увидев их – как можно скорее уходите, иначе рискуете столкнуться с разъяренной медведицей.

5. Нельзя убегать от медведя или поворачиваться к нему спиной – так можно спровоцировать его на нападение. Сохраняйте видимое хладнокровие и не спеша отступайте назад.

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