2019-11-07T14:03:16+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Они так ждали малыша». Жителя Прикамья, которого подозревают в убийстве беременной жены и сына, арестовали

Эксперты-криминалисты осмотрели дом, где произошла трагедия.Эксперты-криминалисты осмотрели дом, где произошла трагедия.

По версии следствия, он зарезал их, а затем поджег дом, чтобы скрыть преступление

«Они так ждали малыша». Жителя Прикамья, которого подозревают в убийстве беременной жены и сына, арестовали

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Трагедия произошла в поселке Кормовище Лысьвенского района. В доме, где случился пожар, нашли тела беременной девушки и ее 3-летнего сына. В убийстве подозревают ее супруга. Местные жители говорят, что они прятались от коллекторов - несколько месяцев назад мужчина взял деньги в долг в МФО, но не смог вернуть, а долг за это время вырос. Мы поговорили со знакомыми семьи.

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В Прикамье молодой человек подозревается в убийстве беременной жены и 3-летнего сына из-за долгов

По одной из версий, он решился на страшное преступление, когда не смог вернуть деньги микрофинансовой организации [аудио] (подробнее…)

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