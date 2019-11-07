СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-07T14:03:16+03:00

«Они так ждали малыша». Жителя Прикамья, которого подозревают в убийстве беременной жены и сына, арестовали 00:00 00:00

Трагедия произошла в поселке Кормовище Лысьвенского района. В доме, где случился пожар, нашли тела беременной девушки и ее 3-летнего сына. В убийстве подозревают ее супруга. Местные жители говорят, что они прятались от коллекторов - несколько месяцев назад мужчина взял деньги в долг в МФО, но не смог вернуть, а долг за это время вырос. Мы поговорили со знакомыми семьи.

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