«Они так ждали малыша». Жителя Прикамья, которого подозревают в убийстве беременной жены и сына, арестовали
По версии следствия, он зарезал их, а затем поджег дом, чтобы скрыть преступление
«Они так ждали малыша». Жителя Прикамья, которого подозревают в убийстве беременной жены и сына, арестовали
Трагедия произошла в поселке Кормовище Лысьвенского района. В доме, где случился пожар, нашли тела беременной девушки и ее 3-летнего сына. В убийстве подозревают ее супруга. Местные жители говорят, что они прятались от коллекторов - несколько месяцев назад мужчина взял деньги в долг в МФО, но не смог вернуть, а долг за это время вырос. Мы поговорили со знакомыми семьи.
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