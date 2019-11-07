2019-11-07T10:28:46+03:00
Происшествия

В Прикамье арестовали главу семьи, которого подозревают в убийстве беременной жены и малолетнего сына из-за долгов

Он пытался убить и себя
Андрей МАТЛИН
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Все читали Андрея и Ирину (имена изменены) дружной семьей. Фото: соцсети.Все читали Андрея и Ирину (имена изменены) дружной семьей. Фото: соцсети.
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В Лысьве избрали меру пресечения – арест - для 26-летнего Андрея С. (имя изменено), которого подозревают в том, что он убил свою 24-летнюю жену, 3-летнего сынишку и поджег квартиру в доме в селе Кормовище, который семья сняла пару недель назад. По одной из версий, они переехали сюда, пытаясь скрыться от коллекторов из-за долга микрофинансовой организации.

Вопрос о заключении Андрея под стражу судьи и сотрудники прокуратуры решали, выехав в городскую больницу – у него также ножевые раны. Судя по всему, он нанес их себе сам, расправившись с семьей. После того, как подозреваемого решили арестовать, возле палаты, где он лежит, выставили конвой. Состояние его не тяжелое.

- Он находится в сознании, дает показания, но из больницы его решили не перемещать, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Насколько подтверждается версия о том, что подозреваемый мог совершить столь жуткий поступок из-за долгов?

- Рассматриваются все версии, - говорят следователи. – Расследованием занимается следственный отдел Лысьвы, но для усиления привлечены эксперты-криминалисты из регионального следственного управления.

По факту жуткого ЧП под Лысьвой возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, отягчающие обстоятельства – убиты беременная женщина и малолетний ребенок. За подобные преступления могут назначить самое суровое наказание - вплоть до пожизненного заключения.

Мать убитой женщины до сих пор не может поверить, что Андрей мог совершить столь жестокий поступок, родные семью считали дружной, благополучной.

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По одной из версий, он решился на страшное преступление, когда не смог вернуть деньги микрофинансовой организации [аудио] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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