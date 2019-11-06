В Прикамье молодой человек подозревается в убийстве беременной жены и 3-летнего сына из-за долгов

- Я в это до сих пор поверить не могу - Андрей (имена изменены - прим.ред.) очень любил семью, - говорит знакомый молодого человека.

3 ноября произошел пожар в одном из домов поселка Кормовище Лысьвенского округа. После того, как его потушили, в комнате нашли тела беременной девушки и ее маленького сына. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, им нанесли множественные ножевые ранения. Главный подозреваемый в преступлении - глава семейства.

"Скрывался от коллекторов"

Андрей, как вспоминают его бывшие коллеги, очень любил свою супругу Ирину и их 3-летнего сынишку Диму. Они вместе выезжали и на корпоративы, и на спортивные мероприятия от работы.

- Андрей всегда был внимателен к своей семье, не пил, все деньги нес в дом, - вспоминает его коллега. - Не так давно они переехали из Чусового куда-то под Лысьву. Мы с Андреем перестали общаться. Но я слышал, что он, вроде как, взял микрозайм, который не мог вернуть, поэтому пришлось скрываться. Андрей даже сим-карту менял.

У сотрудников правоохранительных органов также есть информация, что молодой человек прятался от коллекторов. Незначительная сумма, которую он взял в долг, выросла в десятки раз. Отдать ее возможности не было, и Андрей постоянно переживал о том, что будет, когда их найдут.

"Жена должна была скоро родить"

Не так давно семья сняла дом в поселке Кормовище. Все время Андрей не находил себе места, зная, что не может отдать долг. И 3 ноября произошла трагедия.

- Говорят, что он схватил нож, зарезал сына и Ирину, которая через месяц должна была родить, а затем поджег дом, - говорят местные жители.

Андрей пытался покончить и с собой, но не смог. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю обещали предоставить официальный комментарий позже.