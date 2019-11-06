"Весь дом был в крови". Подробности жуткого убийства беременной женщины и ее маленького сына в Прикамье

- Да как же так? Что же делается? - плакала женщина, стоя у могилы. 6 ноября в Прикамье похоронили 24-летнюю девушку и ее 3-летнего сына. В жестоком убийстве подозревают главу семейства.

Ирина и Андрей (имена изменены - прим.ред.) были вместе уже несколько лет. Они воспитывали 3-летнего сына Диму и ждали пополнения в семье - Ирина должна была родить уже в декабре. Семейное счастье омрачали только долги.

Многие знакомые не верят, что это преступление совершил Андрей. Фото из соцсетей

- Еще давно Андрей взял сумму в долг в микрофинансовой организации, какую-то небольшую, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. - А отдать не смог. Долг вырос в несколько раз. Семья переезжала с места на места, скрываясь от коллекторов.

Последнее их место жительства - двухквартирный дом в поселке Кормовище, куда семья переехала чуть больше недели назад. Но, как рассказала соседка, Андрей там не появился. До 3 ноября.

- В тот день мы с мужем решили истопить баню, как вдруг почувствовали запах дыма, - рассказала соседка Марина Ф. - Поняли, что он идет из соседней половины дома. Думали, что там никого нет, но дверь в их квартиру была заперта. Я позвала соседа, мы выломали дверь, а вот вторую, которая была в коридоре, не смогли.

Пожарные приехали очень быстро. Когда они выломали двери, Марина увидела на пороге мужчину в красной от крови футболки. Он был в сознании, даже смог подняться. Квартира к тому моменту уже была задымлена.

- А на диване лежали два тела - девушки и ребенка, тоже в крови, - рассказала Марина. - Приехавшая "скорая" забрала мужчину в больницу. Тела увезли позже.

На месте преступления все еще работают следователиФото: Андрей МАТЛИН

Похороны состоялись 6 ноября. На них пришли люди и из села, и приехали из соседних городов - Лысьвы и Чусового. Никто не мог сдержать слез, глядя на могилу. Около нее все пришедшие складывали игрушки.

- Мама Ирины сначала так жалела Андрея, потому что он разом потерял семью. А потом ей сказали, что его и подозревают в убийстве, - рассказала знакомая семьи. - Такое горе...

На похоронах плакали всеФото: Андрей МАТЛИН

- Говорят, что он сначала их зарезал, совершил в квартире поджог и пытался покончить с собой, но не смог, - добавил бывший коллега Андрея.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели семьи. Есть версия, что мужчина решился на страшное преступление как раз из-за того, что не смог вернуть деньги микрофинансовой организации.

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