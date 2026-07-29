В Пермском крае отменили введенные 29 июля беспилотную опасность и план «Ковер»

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер». Они действовали 29 июля около трех часов – с 09:38 до 13:00.

Росавиация одновременно с 13:09 сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь».

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил о работе сил ПВО и мобильных огневых групп, которые сбили на подлете к одному из промышленных предприятий нескольких беспилотников.

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