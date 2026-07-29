В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер»

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Минтербез Пермского края и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 09:36 29 июля режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер» в радиусе 100 км. Все оперативные службы Прикамья находятся в полной готовности. На место боевого дежурства выдвинулись мобильные огневые группы.

В краевом ведомстве рекомендуют жителям и гостям Прикамья быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб – «112». На время действия режимов оповещения населения возможны ограничения доступа к Интернету и мобильной связи.

Режим «Беспилотная опасность» оповещает население о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты воздушного пространства, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.

План «Ковер» вводят силы ПВО, он требует немедленную посадку или вывод из зоны его действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных. План «Ковер» – это специальный режим закрытия воздушного пространства, который вводится из-за угрозы безопасности полетов, чаще всего при появлении беспилотников.

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