Над Прикамьем 29 июля ПВО и мобильные огневые группы сбили несколько БПЛА

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Пермского края сообщил об отражении атаки БПЛА на одно из промышленных предприятий региона. Несколько беспилотников сбили на подлете силами Минобороны РФ и мобильными огневыми группами.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет.

«Прошу доверять только официальным источникам информации», – отметил сообщил Дмитрий Махонин.

Глава региона обратился к жителям Прикамья воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.

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