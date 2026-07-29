ПВО закрыла воздушное пространство над Пермским краем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация с 10:14 29 июля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Это произошло после введения в Прикамье режима «Беспилотная опасность» и экстренного плана «Ковер». План «Ковер» вводят силы ПВО. Он требует немедленную посадку или вывод из зоны его действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных.

Ограничения на полеты также действуют в соседних с Пермью аэропортах – Ижевск, Бугульма, Нижнекамск, Киров, Казань. В «Большом Савино» пока нет задержек на вылет и прилет воздушных судов.

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