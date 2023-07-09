Дело о покушении на убийство 15-летней девочки в Октябрьском взял на контроль СК России

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, чудовищное преступление произошло 8 июля. По данным СУ СКР по Пермскому краю, несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С сильными ожогами девочку доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство», задержали подозреваемого и провели следственный эксперимент на месте. Сейчас будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации источника "Комсомолки", преступление произошло в Октябрьском районе и нападавших было трое. Девочку сперва изнасиловали, а потом облили горючей смесью и подожгли. После ее принесли к ж/д путям и бросили там. Подробности читайте в нашем материале.

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