В Перми состоится презентация стихов пермской журналистки Анастасии Петровой, умершей три года назад от ковида

У Насти Петровой осталась мама и двое сыновей-школьников. Фото: личная страница Анастасии Вконтакте.

В пятницу, 31 марта, в 18.00 в кафе «Урбан» (ул. Сибирская, 14) состоится презентация книги Анастасии Петровой «Птицеслов». Средства на ее издание собирали, как говорится, всем миром. Презентация книги приурочена к третьей годовщине со дня смерти журналистки.

Анастасия Петрова, напомним, стала одной из первых жертв коронавируса. 23 марта ее госпитаизировали в боксированную палату инфекционной больницы с диагнозом «пневмония». На следующий день она написала свой последний пост в соцсетях, где рассказала про врачей и про то, что температуру ей удалось сбить до 38 градусов. Потом была тишина, а через неделю пришла страшная весть: «Насти не стало».

Анастасии было всего 36 лет. За свою короткую, но яркую и насыщенную жизнь она написала немало стихов, многие из которых стали песнями. У Анастасии остались мама и двое сыновей.

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