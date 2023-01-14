Родные первой жертвы ковида в Пермском крае собирают деньги на публикацию сборника ее стихов

У Насти Петровой осталась мама и двое сыновей-школьников. Фото: личная страничка Вконтакте.

Смерть известной пермской журналистки Анастасии Петровой весной 2020 года шокировала всю Пермь. Настя была молодой, талантливой и цветущей женщиной, но буквально за неделю ее жизнь унес коронавирус.

Анастасия стала первой жертвой этой страшной болезни в Пермском крае. Трагедия случилась 31 марта 2020 года, за два дня до начала общероссийского локдауна.

За свою короткую, но яркую и насыщенную жизнь Анастасия Петрова написала немало стихов, многие из них стали сейчас песнями. Родные и друзья пермячки очень хотят, чтобы это творческое наследие не пропало и увидело свет.

Мама Анастасии - Марина Шилова – опубликовала в соцсетях пост в память о дочери и попросила помочь ей в издании сборника стихов.

- Насте было всего 36 лет, - написала Марина Шилова. – Она была главным редактором газеты «Деловой интерес». А еще преподавала в университете. Активно занималась организацией и проведением интеллектуальных игр в регионе. Растила двух сыновей. Увлекалась творчеством - лепила, рисовала…Писала стихи.

У нее все получалось. Анастасия несколько раз участвовала в конкурсе стихов имени Алексея Решетова и становилась лауреатом, ее стихи были напечатаны в сборниках, альманахах.

Перерыв в работе случился из-за рождения сыновей - погодков. Но и в затянувшихся декретах Настя работала в журналах и тоже писала свои стихи. Она выкладывала их на сайтах и в соцсетях. Многие стихи Анастасии стали песнями.

Ее нет. Но осталось ее наследство, ее главная любовь - сыновья и стихи. Друзья, родные, близкие, коллеги Анастасии подготовили к публикации сборник. Нужны средства на его выход в свет.

Для тех, кто готов помочь - Сберкарта 4276 1609 6201 7902, Марина Николаевна Ш. (мама Насти).

«Светлая память Насте», «Такие солнечные люди становятся ангелами. Уход Насти стал чертой невозврата к прежней жизни для многих из нас», «Сборнику стихов Насти быть», - оставляют комментарии под постом мамы Анастасии Петровой пермяки.

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