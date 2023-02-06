Власти Перми рассказали, когда снесут цветочный киоск у ЦУМа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми рассказала о сроках сноса цветочного павильона, который расположен у ЦУМа по адресу Комсомольский проспект, 23.

Перед сносом киоск и земельный участок под ним нужно выкупить. Сейчас мэрия проводит работу по получению допфинансирования на эти цели. После выкупа участка горадминистрации сможет зарегистрировать право собственности на него.

Напомним, что цветочный киоск выкупят за 68,9 млн рублей. Ранее сообщалось, что его снос отложат до 8 марта. Все остальные киоски снесли 23 января.

Освободившуюся после сноса всех киосков территорию хотят благоустроить. Там может появиться арт-объект в виде гигантской древней ракушки. Такие моллюски в доисторические времена обитали в Пермском море.

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