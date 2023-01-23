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НовостиОбщество23 января 2023 9:22

В Перми у ЦУМа 23 января начали сносить киоски

Работать продолжает только цветочный магазин
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 23 января в Перми приступили к активному сносу павильонов перед ЦУМом. Они перестали работать еще в ноябре прошлого года.

Продолжает держаться только киоск с цветами, но он закроется весной, а потом будет снесен. Его выкупят за 68,9 млн рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, что администрация Перми изъяла киоски и участки под ними. В декабре 2022 года три объекта рядом с отелем «Прикамье» перешли в собственность города. Это участки по адресам Комсомольский проспект 25, 25а и 27.

Полностью снести все павильоны намерены в марте этого года. Освободившуюся территорию хотят благоустроить. Там может появиться арт-объект в виде гигантской древней ракушки. Такие моллюски в доисторические времена обитали в Пермском море.

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