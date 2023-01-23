Цветочный киоск у ЦУМа в Перми решили оставить до 8 марта

У ЦУМа в Перми начали сносить киоски.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми напротив ЦУМа стоит визг болгарок – рабочие разбирают павильоны на площадке перед отелем «Урал». Под «нож» пошли киоски, где раньше были салоны операторов мобильной связи, и тот, куда иные тянулись, чтобы взять «деньги за час».
От некоторых павильонов остался один остов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На время их демонтажа обесточили и те павильоны, которые пока остаются в неприкосновенности – табачный, продуктовый и цветочный магазинчики.
- До воскресенья мы должны управиться, и свет в них появится, - обещают рабочие. – Нам сказали, что киоск с цветами оставят до 8 марта, так что он точно начнет работать уже в эти выходные.
На время работ обесточили и соседние киоски.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На пороге цветочного павильона стоит продавщица и с грустью наблюдает за происходящим.
- Я впервые от вас узнала, что нас решили оставить до женского праздника, и то хорошо, - уверяет она. – Да, я слышала, что на этом месте собираются поставить арт-объект – какую-то ракушку. По опыту скажу: властям нужно позаботиться, чтобы ее не превратили в стихийный общественный туалет, мы-то с этой бедой постоянно по вечерам сталкивались.
Магазин цветов оставят до 8 марта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Впрочем, о том, что магазин с цветами не закроют до весны, публично сообщал мэр Перми Алексей Дёмкин.
И он же рассказывал, что, действительно, на месте снесенных киосков уже летом, к юбилею города, должна появиться гигантская ракушка, символизирующая обитателей древнего пермского моря. По замыслу, пермяки смогут зайти внутрь большого арт-объекта с вращающимися зеркалами из металлических пластин.
Вместо павильонов здесь поставят круглый арт-объект в виде гигантской ракушки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Киоски портили вид в центре города.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Скоро здесь появится чистая площадка.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО