В центре Перми появится арт-объект в виде гигантской древней ракушки

Гигантского моллюска установят на площадке перед гостиницей "Урал". Фото: презентация арт-объекта. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Необычный арт-объект, напоминающий огромную древнюю ракушку, должен появиться напротив ЦУМа. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин редакторам СМИ, с которыми встретился сегодня, в День российской прессы.

Так будет выглядеть необычный арт-объект. Фото: презентация проекта. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Он объяснил, что арт-объект будет изображать моллюска - такие обитали в доисторические времена в водах древнего Пермского моря. Это будет своеобразная спираль диаметром 15 метров, созданная трехметровыми вращающимися зеркалами из полированного металла, подсвеченными светодиодами.

Моллюск будет иметь, действительно, немалые размеры. Фото: презентация проекта. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Листы зеркал будут перфорироваными – в них сделают отверстия в форме разнообразных древних ракушек. Можно будет настроить программу так, что приводиться в движение зеркала будут при приближении человека.

Пермяки смогут прогуляться внутри этой раковины по спиралеобразному тоннелю двухметровой ширины.

Сейчас мэрия ведет переговоры с инвестором, который мог бы оказать спонсорскую помощь по установке этого объекта.

А как же киоски, которые сейчас стоят на месте будущего арт-объекта, спросите вы.

Как объяснил мэр, их демонтируют в марте. По его словам, сейчас там остался лишь один незакрытый павильон, в нем продают цветы. Его пока не закрыли, потому что собственнику еще не перечислили компенсацию.