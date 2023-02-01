Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников поблагодарил коллег за совместную работу

Дмитрий Красильников. Фото: t.me/dg_krasilnikov.

1 февраля стало известно о кадровых перестановках в руководстве Пермского университета. Вуз возглавил бывший начальник управления кадровой политики ПГНИУ Игорь Германов, окончивший исторический факультет Пермского госуниверситета в 1996 году.

Вплоть до сегодняшнего дня вуз возглавлял профессор Дмитрий Красильников. Но еще в понедельник, 30 января, его госпитализировали на «скорой» прямо с рабочего места, и сейчас он находится на больничном. Причины отставки Красильникова, контракт которого с Минобрнауки РФ был заключен до 2026 года, по нашим данным, связаны вовсе не с состоянием его здоровья, а с массовым расстрелом, который устроил на территории Пермского университета в сентябре 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров. Тогда погибли шесть человек, пострадали еще 59.

В 6-м часу вечера 1 февраля в личном телеграм-канале Дмитрий Красильников опубликовал пост, в котором обратился к «уважаемым коллегам, дорогим друзьям и родному Университету». Он написал, что за все эти годы Alma Mater научил его ценить дружбу и верить в людей.

- Самый замечательный универсум нашего вуза, его сотрудники, студенты, выпускники, партнеры, друзья - это главная ценность Пермского университета! – отметил бывший ректор вуза. - Сегодня, оглядываясь назад, я вижу успешные реализованные проекты, в которые университетские команды вложились всеми своими силами. Есть и большой задел на будущую работу: концептуальные преобразования Alma Mater к 2030 году. Уверен, коллегам удастся реализовать все намеченные планы!

Завершился пост словами благодарности в адрес тех, кто поддерживал и продолжает поддерживать Пермский университет, - учёных, преподавателей, всех сотрудников и студентов, кто продолжает труд на благо высшего образования и науки Пермского края.

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