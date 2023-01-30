Бывший преподаватель ВШЭ Динара Гагарина оспорит свое увольнение в краевом суде

Динара Гагарина. Фото: perm.hse.ru.

Экс-преподаватель Пермского филиала НИУ ВШЭ Динара Гагарина продолжает судиться с вузом, откуда ее уволили из-за высказываний в соцсетях. Она намерена оспорить не только свое увольнение с основного места работы, а также с должности, занимаемой по совместительству.

Адвокат преподавателя Сергей Трутнев пояснил корреспонденту Properm.ru, что жалобу в Пермский краевой суд будут подавать после того, как получат решение Мотовилихинского районного суда от 17 января.

25 января Трутнев подал еще одно исковое заявление к руководству Пермского филиала НИУ ВШЭ – данная информация указана в картотеке районного суда. В нем оспаривают увольнение Гагариной с должности заведующей кафедрой гуманитарных наук. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, поводом для увольнения доцента кафедры гуманитарных дисциплин факультета социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ-Пермь стали посты Гагариной в соцсетях, в которых она высказывалась о спецоперации на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми суд признал законным увольнение преподавателя ВШЭ за критику спецоперации

Посты с критикой она публиковала в соцсетях (подробнее...)