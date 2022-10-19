В Перми появится бюджетное учреждение, которое займется сносом аварийных домов

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Сносить аварийные дома на территории Перми с 1 января 2023 года будет МБУ «Полигон». Об этом сообщают в горадминистрации. При этом проектировать снос расселенных домов продолжит МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

Новое МБУ будет выполнять роль технического исполнителя работ. Начальник управления жилищных отношений администрации Перми Наталья Афанасьева пояснила, что это позволит оперативно организовывать снос, а также сократить сметную стоимость работ благодаря использованию собственной техники и экономии на утилизации отходов.

Напомним, что в августе этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил создать регионального оператора, который будет заниматься вопросами ликвидации расселенного фонда.

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