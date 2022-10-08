В Перми за третий квартал снесли 12 расселенных домов

Фото: Администрация Перми.

Как пояснили городском управлении жилищных отношений, дома были признаны аварийными и подлежащими сносу на основании заключения специализированной организации, проводившей их техническое обследование.

«За период с 1 июля по 1 октября 2022 года аварийными признаны 29 домов, непригодными для проживания – три дома. За это время из аварийного жилищного фонда расселили 844 человека», - рассказывают в городском управлении.

С начала 2022 года 48 квартир было предоставлено детям-сиротам, ещё 23 предложены для осмотра.

По вопросам расселения, предоставления жилых помещений и порядка получения возмещений граждане могут обратиться в Единый центр приёма граждан по телефонам: 8 (342) 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

Личные обращения специалисты управлении жилищных отношений администрации Перми рассматривают по адресу: ул. Горького, 18. Часы приёма: понедельник-четверг - с 09:00 до 20:00, в пятницу – с 09:00 до 19:00.

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