В Прикамье может появиться единый оператор по сносу аварийного жилья

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня на заседании краевого правительства обсудили вопрос ликвидации аварийного жилья. По расселению ветхих домов Прикамье занимает 2 место по стране. В 2022 году планируется расселить 105 тысяч кв. м. аварийного жилья, в нового жилье переедут семь тысяч человек.

Глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание на ситуацию с судом вокруг 12 аварийных домов. Здания должны были снести еще в конце второго квартала прошлого года, однако выделение средств на эти цели в бюджете города предусмотрено не было.

- Мне докладывали, что сделать это раньше невозможно. По факту это не так, мы могли это сделать еще во втором квартале 2021 года. Возникают вопросы к тому, какую информацию нам предоставляют. Если есть проблемы с подрядчиками и скоростью ликвидации, давайте по аналогии с ТКО создадим единого оператора, который будет держать этот вопрос на контроле, - отметил губернатор.

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