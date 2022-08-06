За день в Прикамье утонул уже третий человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 августа, в 18.05 в краевое ГУ МЧС России поступила информация о несчастном случае в Хохловском заливе реки Кама в районе деревни Гора Пермского муниципального округа.

На место происшествия выехали восемь сотрудников РСЧС на трех машинах. К несчастью, утонул мужчина, приблизительно 58-60 лет.

Напомним, за день это уже третий подобный случай. Ранее стало известно о гибели на пруду в городе Кунгуре мужчины возрастом около 22 лет и об утонувшем в водоеме рядом с деревней Васькина местном жителе, приблизительно 52 лет.

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