В Прикамье на пруду утонул мужчина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 6 августа, в 10.05 в дежурную часть краевого ГУ МЧС России сообщили о происшествии на пруду рядом с деревней Васькина в Юрлинском муниципальном округе Пермского края. На место выехали семь сотрудников РСЧС.
К сожалению, утонул мужчина возрастом около 52 лет.
Сотрудники ГУ МЧС России Пермского края напоминают, залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около воды. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.
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