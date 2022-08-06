В Прикамье на пруду утонул мужчина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 августа, в 10.05 в дежурную часть краевого ГУ МЧС России сообщили о происшествии на пруду рядом с деревней Васькина в Юрлинском муниципальном округе Пермского края. На место выехали семь сотрудников РСЧС.

К сожалению, утонул мужчина возрастом около 52 лет.

Сотрудники ГУ МЧС России Пермского края напоминают, залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около воды. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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