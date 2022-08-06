Пропавшего при странных обстоятельствах 21-летнего жителя Прикамья нашли мертвым

Погибший молодой человек. Фото: ДПСО "Регион 159"

Спустя почти три месяца в Кунгуре нашли тело пропавшего 21-летнего Александра К.

Напомним, Александр пропал при весьма странных обстоятельствах. Поздним вечером 14 мая молодой человек отдыхал вместе с друзьями в гаражном кооперативе по улице Криулинской. Около 3.00 Саша попрощался и отправился в сторону дома, где его ждала гражданская жена и годовалый сын. До дома идти было всего-то метров 500, но туда он так и не дошел. Позже родственники Александра просмотрели камеры уличного наблюдения, на которых видно, как Саша от кого-то убегает, потом сворачивает с дороги, ведущей к его дому, и исчезает. Больше парня никто не видел.

Уже утром Сашу искали десятки человек: обеспокоенные родственники, полицейские, волонтеры. Даже привлекли водолазов, которые обследовали водоемы.

Фото: Кунгурская служба спасения.

- Мы ищем с 14 мая и до сих пор не нашли ни одного следа. Такого не бывает! У него с собой был телефон, смарт-часы, наушники и рюкзак. Даже нитки от этого всего не осталось в том месте, где он пропал. И на связь больше не выходил, - рассказывала «КП-Пермь» родственница пропавшего.

К несчастью, утром 6 августа Александра нашли мертвым в озере по улице Ириловская набережная, недалеко от его дома.

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

- Очень странно, что тело всплыло спустя столько времени, - говорит «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. - Достоверно знаю, что это озеро несколько раз исследовали водолазы, и оно не такое уж и глубокое. Поэтому очень удивляет, что тело нашли именно в нем и спустя почти три месяца. Обычно тела всплывают раньше, если, конечно, на них не подвесили груз или если в озере бьет подводный холодный ключ. В данном случае нет ни того, ни другого. Однако видимых следов насилия на теле погибшего нет. Истинную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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