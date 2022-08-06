В Прикамье из воды достали тело молодого мужчины

На водоеме утонул молодой мужчина возрастом около 22 лет. Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня в 12.00 в дежурную часть краевого ГУ МЧС России сообщили о несчастном случае на пруду в городе Кунгуре. На место выехали 13 сотрудников спецслужб.

Позже стало известно, что на водоеме утонул молодой мужчина возрастом около 22 лет. Спасатели достали тело на берег. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, утром, 6 августа, на пруду рядом с деревней Васькина в Юрлинском муниципальном округе утонул мужчина возрастом около 52 лет.

Сотрудники ГУ МЧС России Пермского края напоминают, залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около воды. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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