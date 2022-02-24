В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего неделю назад

Мужчина сам вышел на связь с супругой.

В Березниках окончены поиски 24-летнего мужчины, пропавшего неделю назад. О том, что он исчез в социальных сетях сообщила его супруга. Она рассказала, что с ребенком лежала в больнице, 16 февраля их выписывали, и она попросила мужа их встретить.

В последний раз супруги созванивались 16 февраля, Василий пообещал приехать и забрать семью из больницы. В первом часу дня он еще был дома, а потом пропал.

Жена Василия написала друзьям и оборвала все телефоны знакомых, но никто не знает, где он может находиться. С собой у пропавшего мужчины был паспорт, телефон и банковская карта супруги. Но за неделю с карты не было произведено ни одной банковской операции.

После публикации на сайте «Комсомольской правды» мужчина вышел на связь с супругой. Он позвонил с другого номера, сказал, что потерял телефон и скоро будет дома.

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