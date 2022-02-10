«Не могли его в землю закатать!» Мама пропавшего 27-летнего пермяка не верит, что ее сына «похоронили» на мусорном полигоне

Евгений Коногоров. Фото предоставлено мамой молодого человека

Прошло уже два с половиной года с тех пор, как в Перми пропал 27-летний житель Краснокамска Евгений Коногоров. В субботу, 21 сентября 2019 года, Евгений вместе с супругой и друзьями - двумя молодыми людьми и их девушками - приехал из Краснокамска в Пермь отдохнуть в ночном клубе «TRASH BAR» на Ленина, 32. По словам мамы Евгения, на протяжении всего вечера к друзьям ее сына цеплялся сильно выпивший парень из другой компании отдыхающих. Во время серии конфликтов он ударил по лицу друга Жени Илью.

- Сын развел их по сторонам и на этом все вроде бы и закончилось, - рассказывает мама Евгения Ольга. - Ребята продолжили отдыхать, танцевали, а когда клуб начал закрываться - засобирались домой. Вышли на улицу, а следом - та самая компания, с которой ребята конфликтовали. Слово за слово - началась драка. Мой сын по жизни привык брать удар на себя, поэтому переключил внимание нападавших, и когда они пошли на него, он побежал.

За Евгением бросилась толпа из пяти человек. Один из них гнался за молодым краснокамцем аж на инвалидной коляске. Дальнейшие перемещения Евгения попали на камеры уличного наблюдения. С улицы Ленина Евгений выбежал на Сибирскую, там его увидел проезжающий таксист и предложил помощь. Но Евгений крикнул в ответ: "Вы с ними заодно!" и побежал дальше. Вскоре он оказался на улице Пермской, перепрыгнул через забор и убежал во дворы. Дальше он попал на камеру на улице Екатерининской. На кадрах видно, как Евгений бежит по дороге возле здания следственного комитета, дальше его след теряется и ни на одну камеру уличного наблюдения Женя больше не попал.

Спустя несколько минут после того, как Евгений убежал, на его поиски отправились друзья. Около часа они ходили по улицам города, но, не найдя никаких следов, вернулись в Краснокамск. О произошедшем мама Евгения узнала только в 22:30. Ей позвонила супруга Жени, обо всем рассказала и добавила, что сейчас она в отделении полиции, пишет заявление. На вопрос матери, почему она так долго молчала, девушка ответила, что боялась говорить. Через три дня начались поиски. Несколько дней волонтеры и полицейские прочесывали город, раздавали и расклеивали листовки с ориентировкой Евгения, просматривали камеры наблюдения, заброшенные дома, гаражи, лог реки Данилихи, дворы и улицы, по которым бегал Евгений, но никаких зацепок не нашли и вскоре поиски прекратились.

Полицейские опросили компанию нападавших, но у всех, было железное алиби. Они рассказали, что сначала гнались за Евгением, но вскоре прекратили погоню и разбрелись кто куда. Одни предоставили чеки из кафе, где сидели вскоре после произошедшего, другие прошли детектор лжи и силовики не стали возбуждать уголовное дело. Проанализировав всю имеющуюся информацию, полицейские пришли к выводу, что Евгений залез в мусорный контейнер на территории Свердловского района и уснул. Когда приехал мусоровоз, он выгрузил содержимое контейнера вместе с краснокамцем в кузов и увез на мусорный полигон в Софроны. А дальше....

Позже родным предоставили фотографию с изображением ботинка, который нашли на мусорной свалке, и который, предположительно, принадлежит Евгению - черно-белая фотография, без результатов генетической экспертизы. Супруга молодого человека считает, что обувь, вероятнее всего, принадлежит ее мужу. Но мама Евгения так не считает и уверена - ее сын жив!

- Я не верю, что Женя в этом мусорном баке мог остаться и уснуть, - говорит Ольга. - И не могли его в землю закатать! Я специально узнавала, как происходит выгрузка мусора и мне объяснили, что за этим процессом следят два человека. Не может быть, что они не заметили, как оттуда вываливается человек. Кроме того, есть еще несколько моментов, которые меня смущают. Во-первых, нам показали не все видеозаписи с камер наблюдения, а запись момента, когда Женя запрыгивает в мусорный бак, показали не полностью. На кадрах видно лишь какую-то тень рядом с баками. Также есть люди, которые говорили, что Женю могли куда-то увезти на машине.

Евгений Коногоров. Фото предоставлено мамой молодого человека

Ольга полагает, что именно так и произошло. Ее сын мог потерять память и попасть в рабство. Женщина не раз обращалась к экстрасенсам, им она показывала лишь фотографию сына, не сообщая предысторию его исчезновения. И получала один ответ: "Потерял память, находится в районе Свердловской области".

А несколько месяцев назад полицейские вновь приходили на мусорный полигон в Софроны.

- Спрашивали какие-то материалы, касающиеся исчезновения Евгения, но что им конкретно было нужно, я не знаю, - рассказали корреспонденту "КП" сотрудники мусорного полигона.

В декабре 2021 года жена Евгения обратилась в суд, чтобы ее мужа признали без вести пропавшим. Суд удовлетворил просьбу девушки, и тем самым она смогла получать денежную компенсацию на их малолетнего ребенка.

Тем временем Ольга и все близкие родственники Евгения уверены, что он жив и ему как никогда нужна помощь родных и близких. Женщина просит волонтеров, неравнодушных людей и всех, кто видел или что-то знает о судьбе ее сына, позвонить ей по телефону: 8-922-240-81-84.

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