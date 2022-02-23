«Не приехал встречать жену и ребенка из больницы». В Пермском крае неделю ищут 24-летнего мужчину

У пропавшего Василия Ерохина и супруги, которая разыскивает его, растет пятимесячный ребенок. Фото: семейный архив.

- Мы с ребенком лежали в больнице, 16 февраля нас выписывали, и я попросила, чтобы муж нас встретил, - рассказала супруга 24-летнего Василия Ерохина, пропавшего неделю назад в Березниках.

В последний раз супруги созванивались 16 февраля, Василий пообещал приехать и забрать семью из больницы. В первом часу дня он еще был дома, а потом бесследно исчез.

- Мы прождали его в больнице три часа и сами поехали домой, - говорит женщина. – Звонила, его телефон был выключен, дома мужа тоже не оказалось. Сегодня седьмой день, как его нет, телефон так и не отвечает.

Жена Василия написала друзьям и оборвала все телефоны знакомых, но никто не знает, где он может находиться. С собой у пропавшего мужчины был паспорт, телефон и банковская карта супруги. Но за неделю с карты не было произведено ни одной банковской операции.

Ситуация осложняется тем, что мама пятимесячного малыша сидит дома на карантине, и не может подать заявление в полицию, поэтому обратилась в соцсети с просьбой помочь в поиске мужа.

- Мы не ссорились и ничего, чтобы могло стать причиной его ухода, между нами не происходило, - объясняет женщина. - Случалось, конечно, ранее, что домой он не приходил. Но в таких случаях муж всегда отзванивался, и самое большое, его не было два дня.

Супруга обращается ко всем, кто может что-либо знать о судьбе пропавшего Ерохина Василия Владимировича, написать ей на личную страницу ВК.

Был одет: предположительно в черные штаны, темные ботинки, темно-синий пуховик и черную шапку.