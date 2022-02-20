Лежал в сугробе, с разбитым лицом и без обуви: подробности гибели 27-летнего молодого человека, которого нашли мертвым возле церкви

Погибший Максим. Фото: ЧП Березники/Вконтакте

Поздним вечером 19 февраля в социальных сетях появилась запись о розыске 27-летнего жителя Березников Максима П. В сообщении говорилось, что последний раз молодого человека видели 19 февраля около 04:00 в клубе «Миндовский».

Родные и близкие Максима просили водителей, которые проезжали в это время мимо ночного клуба, поделиться записями с камер видеорегистраторов, а также обращались ко всем местным жителям, которые были в это время возле увеселительного заведения.

На следующий день под записью об исчезновении Максима один из местных жителей написал, что молодого человека нашли мертвым возле на территории церкви Луки Крымского в километре от увеселительного заведения. В пресс-службе МВД по Пермском краю подтвердили, что молодого человека нашли погибшим и добавили, что проводят проверку.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту "КП-Пермь", что тело Максима нашли его друзья около 5:00 следующего дня.

- Следов криминала на теле погибшего нет. Вероятнее всего, он замерз насмерть, - сообщил источник.

Однако местные жители сомневаются в том, что Максим мог замерзнуть насмерть. В социальных сетях появилась переписка знакомых погибшего, где говорится о том, что парня нашли в сугробе, с разбитым лицом и без ботинок.

Скриншот переписки. Фото из соцсетей

«Не верится, знала его, хороший парень был», «Я очень надеюсь, что найдут нападавших, конечно, его это не вернуть и легче родным и близким не станет, но они должны понести наказание в любом случае», «Не ходите вы, ребята, туда, в эти ночные клубы, сколько уже там было конфликтных ситуаций, драки, убийства, будьте умнее», «Звери, даже ботинки с парня сняли», - писали местные жители в социальных сетях».

В любом случае, сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Причина смерти установят после судмедэкспертизы. Друзья и знакомые Максима отзываются о нем только добрыми словами и говорят, что он был не пьющим, работящим и отзывчивым человеком.

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