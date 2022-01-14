На 25-летнюю пермячку набросился бродячий пес прямо во дворе 25-этажной башни

Зимой бродячие псы становятся агрессивней.
Фото: Василий Вахрин
Зимой из-за холода бездомным собакам требуется больше пищи, в стаях возрастает конкуренция, и псы становятся агрессивнее.
«КП» уже писала, что накануне Нового года бродячий пес искусал девушку 25 лет прямо возле школы на улице Вагонной в Дзержинском районе.
И вот теперь в том же районе бездомная собака напала также на 25-летнюю пермячку.
Произошло это во дворе 25-этажной башни жилого комплекса «Данилиха» на улице Крылова, 15а. С укусами ее доставили в травмпункт городской клинической больницы №4.
Как рассказали спасатели, информацию о нападении пса на девушку они передали в пермское МКУ «Обращение с животными без владельцев».
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