На 25-летнюю пермячку набросился бродячий пес прямо во дворе 25-этажной башни

Зимой бродячие псы становятся агрессивней. Фото: Василий Вахрин

Зимой из-за холода бездомным собакам требуется больше пищи, в стаях возрастает конкуренция, и псы становятся агрессивнее.

«КП» уже писала, что накануне Нового года бродячий пес искусал девушку 25 лет прямо возле школы на улице Вагонной в Дзержинском районе.

И вот теперь в том же районе бездомная собака напала также на 25-летнюю пермячку.

Произошло это во дворе 25-этажной башни жилого комплекса «Данилиха» на улице Крылова, 15а. С укусами ее доставили в травмпункт городской клинической больницы №4.

Как рассказали спасатели, информацию о нападении пса на девушку они передали в пермское МКУ «Обращение с животными без владельцев».

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