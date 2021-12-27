В Перми 25-летнюю девушку укусила бездомная собака

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице 25-летняя девушка пострадала от укуса бездомной собаки. Как сообщает источник «КП-Пермь», инцидент произошел рядом с домом по улице Вагонной, 22. Неподалеку находится школа №55.

Пострадавшая отказалась от вызова «скорой». И сама обратилась в травмпункт.

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