В Перми 25-летнюю девушку укусила бездомная собака

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В краевой столице 25-летняя девушка пострадала от укуса бездомной собаки. Как сообщает источник «КП-Пермь», инцидент произошел рядом с домом по улице Вагонной, 22. Неподалеку находится школа №55.
Пострадавшая отказалась от вызова «скорой». И сама обратилась в травмпункт.
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