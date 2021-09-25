В полиции опровергли информацию, опубликованную накануне про инспектора ДПС Константина Калинина

Константин Калинин.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что испектор ДПС Константин Калинин ранее чуть было не уволился из органов. Поводом тому, как утверждают источники, послужило ДТП, которое случилось 6 лет назад.

Виновником этого происшествия был другой человек, но руководство решило, что сам факт участия в ДТП негативно сказывается на службе. И Калинину объявили выговор.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. В краевом МВД сообщили: «Инспектор ДПС не совершал ДТП в указанный период времени и никогда не привлекался к дисциплинарному взысканию в виде выговора».

Напомним, именно младший лейтенант ДПС Константин Калинин нейтрализовал напавшего на ПГНИУ Тимура Бекмансурова. Вместе со своим напарником - старшим лейтенантом Владимиром Макаровым - он первый прибыл на место ЧП.

Несколько дней спустя офицеров повысили в званиях. Константина Калинина наградили орденом Мужества. Владимир Макаров получил медаль «За отличие в охране общественного порядка».

20 сентября студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с дробовиком, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек. 43 постадали.

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