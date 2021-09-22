Полицейский, остановивший напавшего на ПГНИУ студента, награжден орденом Мужества

Константин Калинин, задержавший нападавшего.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении полицейского Константина Калинина, обезвредившего напавшего на ВУЗ в Перми, Орденом мужества.
Кроме того, медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Владимир Макаров.
Напомним, сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров первыми прибыли на место ЧП 20 сентября. Константин Калинин нейтрализовал напавшего на вуз Тимура Бекмансурова, а Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов.
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